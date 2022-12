NÜRNBERG. (1478) Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd waren am Mittwochabend (07.12.2022) in den Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf gerufen worden, nachdem es dort in einer Wohnung zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen war. Während des Einsatzes stießen die Polizisten auf eine größere Menge Betäubungsmittel.



Gegen 18:45 Uhr war der Polizeinotruf gewählt worden, nachdem es in einer Wohnung in der Furtenbachstraße zu einer Streitigkeit unter Beteiligung von insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 33 und 57 Jahren gekommen sein sollte.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des Unterstützungskommandos Mittelfranken fuhren daraufhin zur besagten Wohnung und konnten die Personen antreffen. Offensichtlich war es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf nach aktuellem Stand zwei Frauen im Alter von 54 und 57 Jahren leicht verletzt wurden.

Im Verlauf des Einsatzes fanden die Beamten Marihuana im hohen dreistelligen Grammbereich und eine Feinwaage. Drogen und Zubehör konnten einem am vorherigen Streit beteiligten 34-Jährigen zugeordnet werden.

Der Mann wurde festgenommen, die Gegenstände sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Einsatzkräfte darüber hinaus ein Messer sowie ein Tierabwehrspray.

Die Ermittlungen hinsichtlich des vorangegangenen Streits dauern derzeit noch an. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weitere Sachbearbeitung wurde hier durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher / bl