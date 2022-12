REGENSBURG. Auch am späten Mittwochnachmittag kommt es noch in der Frankenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem am Vormittag ein verletzter Mann in einem Wohnanwesen aufgefunden wurde. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Täter.



Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, gegen 10.45 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung über eine verletzte Person in einem Mehrparteienhaus in der Frankenstraße. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten 19-jährigen Mann vor. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Dem Geschädigten wurden von mindestens einer noch unbekannten Person schwere Stich- bzw. Schnittverletzungen zugefügt.

Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Regensburg intensive Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts vor Ort aufgenommen. Die Motivlage ist derzeit noch vollkommen unklar, Aussagen zum Tatwerkzeug sind mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht möglich.

Einsatzkräfte der Regensburger Polizei sperrten das Wohngebäude über mehrere Stunden hinweg ab und suchten es nach möglichen Verdächtigen und Beweismitteln ab. Ebenfalls sicherte die Kriminalpolizei umfangreich Spuren. Mit Unterstützung von Spezialeinheiten wurde in diesem Kontext am Nachmittag eine Wohnung in dem Gebäudekomplex betreten in der Beweise gesichert wurden. Ebenfalls unterstützten Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts mit einem 3D-Tatortscanner bei den Ermittlungen.

Fahndung und Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet nachdrücklich um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Unbekannten.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 180 cm groß

kräftige Statur

schwarzer Vollbart unter der Unterlippe, Oberlippe Drei-Tage-Bart

bekleidet mit einer schwarzen Mütze und einer schwarzen Jacke (Material unbekannt)

evtl. ein Nasenpiercing oder ein Ohrring jeweils links

keine Tätowierungen im Gesicht

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen ferner:

Wer hat am heutigen Tag oder in den Tagen zuvor Personen bemerkt, die mit dem Tatgeschehen in der Frankenstraße 6 in Verbindung stehen können?

Wem sind heute an der Frankenstraße im Bereich des Tatorts Personen, Fahrzeuge oder Handlungen aufgefallen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Tataufklärung beitragen können?

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.

Die Straßen waren stets für den Verkehr freigegeben, es kam durch Schaulustige zu kleineren Behinderungen. Für Anwohnerinnen und Anwohner, die nicht in ihre Wohnungen konnten, wurde von den Verkehrsbetrieben ein Bus bereitgestellt.

Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung Unbeteiligter vor.