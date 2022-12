SULZBACH-ROSENBERG. Am gestrigen Dienstag kam es zu einem versuchten Überfall auf ein Geschäft. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt gegen mehrere Tatverdächtige.

Am Dienstag, 6. Dezember 2022, gegen 19.10 Uhr betrat ein zunächst unbekannter Täter einen Getränkemarkt in der Sulzbacher Straße in Sulzbach-Rosenberg. Dort trat er an einen Kassierer heran und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der Kassierer kam der Forderung nicht nach, woraufhin der Täter aus dem Geschäft flüchtete. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wartete dort eine weitere Person, die ihn auf der Flucht begleitete. Mehrere Streifenbesatzungen der örtlichen und benachbarten Polizeiinspektionen, sowie Einsatzkräfte des Einsatzzuges und Zivilfahnder starteten Fahndungsmaßnahmen, in deren Folge der 14-Jährige aus dem nördlichen Landkreis und der 21-jährige Tatverdächtigte aus der Herzogstadt vorläufig festgenommen werden konnten. Am Mittwochnachmittag wurde Letzterer dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen 21-Jährigen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 14jährige Mittäter wurde nach Vernehmung an dessen Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes übernommen.