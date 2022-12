BAYREUTH. Beim Betreten ihres Badezimmers traf eine Frau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einen Unbekannten und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er ein Tablet. Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet um Zeugenhinweise.

Gegen Mitternacht ereignete sich ein skurriler Fall in einer Wohnung im Bayreuther Stadtgebiet. Hier traf eine 18-Jährige in ihrem Badezimmer auf einen ihr unbekannten Mann. Auf Ansprache gab dieser an, dort nächtigen zu wollen. Die Dame schloss sich mit ihrer Mitbewohnerin in einen Raum ein und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte ein Tablet entwendet hatte. Weiterhin hatte er die Zahnbürste der jungen Dame benutzt, einen Pizzakarton samt Inhalt zurückgelassen und neben die Toilette uriniert. Mit den zurückgelassenen Spuren werden weitere Ermittlungen der Polizei geführt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 40 Jahre

190 Zentimeter groß

bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer blauen Jeans

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Nacht auf Mittwoch der beschriebene Mann im Bereich der Jean-Paul-Straße in Bayreuth aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Tel.-Nr. 0921/506-2130 entgegen.