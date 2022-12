BAYREUTH. Am Montagabend ging eine arglose Bayreutherin hinterhältigen Telefonbetrügern auf den Leim: Die Dame übergab schließlich Wertsachen und Bargeld an die Kriminellen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, erhielt die 82-Jährige einen Anruf der dreisten Betrüger. Diese gaben sich überzeugend als Polizeibeamte aus und behaupteten, dass Geld und Wertgegenstände bei ihr zuhause nicht mehr sicher seien, da in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Am Ende übergab die Frau Geld und Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro an die Täter.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Raithelstraße in Bayreuth bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Oberfranken erneut vor falschen Polizeibeamten: