REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Ob er neben hohem Sachschaden noch Entwendungsschaden hinterließ muss geklärt werden. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.



Zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus am Oberen Geisberg ein und begann im Inneren Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute zu durchsuchen. Ob er letztendlich Geld oder Wertgegenstände entwendet hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Einbrecher hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.