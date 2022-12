REGENSBURG. Derzeit kommt es in der Frankenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem am Vormittag ein verletzter Mann in einem Wohnanwesen aufgefunden wurde.



Am Mittwoch, 7. Dezember 2022, gegen 10.45 Uhr erreichte die Polizei eine Mitteilung über eine verletzte Person in einem Mehrparteienhaus in der Frankenstraße. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten 19-jährigen Mann auf. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verletzungen dem Geschädigten beigebracht wurden. Das Wohngebäude ist derzeit abgesperrt und wird nach möglichen Verdächtigen und Beweismitteln abgesucht. Ebenfalls sichert die Kriminalpolizei Spuren. Im Einsatz sind zudem Einsatzkräfte verschiedener Polizeidienststellen.

Die Straßen sind für den Verkehr freigegeben. Es kommt jedoch zu leichten Verkehrsbehinderungen durch Schaulustige.

Nähere Auskünfte sind mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.