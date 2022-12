LEINBURG. (1477) Am Dienstagabend brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Leinburg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.



Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich im Zeitraum von 18:45 Uhr – 22:30 Uhr Zugang zu dem Haus in der Hauptstraße, indem sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Entwendungsschaden dürfte nach derzeitigem Stand im vierstelligen Bereich liegen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher