ZIRNDORF. (1476) Im Zeitraum von Montagabend (05.12.2022) bis Dienstag (06.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Sonnenstudio und ein Bekleidungsgeschäft in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im ersten Fall drückten Unbekannte im Zeitraum von 20:20 Uhr bis 18:00 Uhr die elektronische Schiebetür eines Sonnenstudios im Kirchenweg auf und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten Münzgeld im niedrigen dreistelligen Bereich und flüchteten.

In der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 10:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in der Bibertstraße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Fürth hat die Ermittlungen übernommen, prüft etwaige Tatzusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel