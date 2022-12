NÜRNBERG. (1475) Am Dienstagabend (06.12.2022) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Nürnberger Westen. Die Verkehrspolizei sucht Unfallzeugen.



Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit einer Sattelzugmaschine die Von-der-Tann-Straße in südliche Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt bog der 40-jährige Fahrer eines weißen Peugeot Boxer von der Rothenburger Straße kommend, nach rechts in die Von-der-Tann-Straße ebenfalls in südliche Richtung ein.

Hierbei kam es im Kreuzungsbereich aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen kamen glücklicher weise nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird insgesamt auf knapp 20.000 Euro geschätzt.

Da die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt bislang nicht nachvollzogen werden kann, bittet die Nürnberger Verkehrspolizei Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



