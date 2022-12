Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern Abend der noch nicht bezogene Neubau einer Grundschule in der Lessingstraße in Brand. Ein Großaufgebot an rund 50 örtlichen Feuerwehreinsatzkräften rückte gegen 19.00 Uhr aus, um das Feuer zu löschen. Aus einer angrenzenden Turnhalle wurden 15 Schüler, die gerade am Karateunterricht teilnahmen, vorsorglich evakuiert. Weitere Evakuierungsmaßnahmen anderer Wohngebäude waren nicht erforderlich. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Das Ausmaß des entstandenen Brandschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der Brandort ist derzeit sichergestellt. Es wird nachberichtet.