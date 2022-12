Ingolstadt, 07.12.2022

In der Nacht von Montag, 05.12.2022 auf Dienstag,06.12.2022 ereignete sich ein Einbruch in einen Feinkostladen in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Unbekannte Tatverdächtige drangen in den Gebäudekomplex in der Theresienstraße ein und hebelten in der Folge die Türe zum Lagerraum des Feinkostgeschäfts auf. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird mit einem niedrigen 3-stelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.