3215 – Trunkenheitsdelikte

Höchstädt - Am 05.12.2022 befuhr ein 46-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:45 Uhr die Dillinger Straße in Höchstädt aus Richtung Steinheim kommend. Am zweiten Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Der 46-Jährige stürzte nach dem Anstoß von seinem Fahrrad, blieb aber unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt, ordneten gegen ihn eine Blutentnahme an und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ein.



Friedberg - Am 05.12.2022 gegen 18:00 Uhr stellte eine Funkstreife der PI Friedberg auf dem Mergenthauer Weg einen Pkw mit laufendem Motor fest. Der Pkw parkte vor einem Mehrfamilienhaus. Im Auto befanden sich der Fahrzeugführer und dessen einjähriger Sohn, die beide schliefen. Die Polizeibeamten konnten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Der stark betrunkene Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.