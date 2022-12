BAD WINDSHEIM. (1473) Am Montagmittag (05.122022) ereignete sich ein Unfall während einer Jagd bei Ergersheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim). Ein 39-jähriger Mann erlitt eine Schussverletzung.



Am Montag waren circa 40 Personen an einer so genannten Bewegungsjagd nordöstlich von Ergersheim beteiligt. Gegen 11:30 Uhr stolperte nach bisherigem Ermittlungsstand ein 55-jähriger Jäger über eine Baumwurzel und fiel zu Boden. Hierbei löste sich ein Schuss aus dem mitgeführten Jagdgewehr.

Ein 39-jähriger Jagdbeteiligter, welcher sich in unmittelbarer Nähe in einem Hochsitz befand, wurde durch die Schussabgabe am Bauch verletzt. Weitere Jagdgäste verständigten daraufhin den Rettungsdienst und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Der 39-jährige Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens aufgenommen.



Erstellt durch: Michael Petzold