DEGGENDORF. Am Samstag, 03.12.2022, gegen 14:35 fingen gelagertes Holz und Paletten in einem Nebengebäude in der Ruselbergstraße Feuer. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen, hierzu musste die Ruselbergstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Der Brandschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen Betrag im dreistelligen Bereich. Am Gebäude selbst entstand kein nennenswerter Schaden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Zeugenaufruf

Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Kriminalpolizeistation Deggendorf Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 06.12.2022, 12:30 Uhr