LANDKREISE GARMISCH-PARTENKIRCHEN / WEILHEIM-SCHONGAU. In den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau kam es gestern erneut zu zahlreichen betrügerischen Anrufen. In einem Fall wurden Gegenstände im Gesamtwert von rund 50.000 Euro erbeutet. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wiederholt deshalb seine Warnung vor den perfiden Betrugsmaschen.

Mehrere Fälle von betrügerischen Anrufen wurden am gestrigen Montag, 06. Dezember 2022, von Bürgern aus den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In den meisten Fällen wurden die Angerufenen am Telefon von den Betrügern mit angeblich geschehenen Verkehrsunfällen konfrontiert, die ein Angehöriger verursacht habe.

„Hallo, hier ist die Polizei. Ihr Sohn/Tochter sitzt neben mir. Er/Sie hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind gestorben ist. Er/Sie muss dafür nun ins Gefängnis, es sei denn er/sie kann sofort 50.000 Euro Kaution bezahlen.“ So oder so ähnlich lauteten auch gestern die Geschichten der Schockanrufer, die durch lautes Weinen oder Schluchzen der vermeintlichen Verwandten im Hintergrund dramatisiert wurden.

In einem Fall aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen übergab eine Seniorin Schmuck sowie Gold- und Silbermünzen im Gesamtwert von ca. 50.000 € an die Betrüger.

Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben übernahm die Ermittlungen nach den bislang unbekannten Tätern.

Präventionshinweise: