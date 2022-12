PASSAU. Am vergangenen Freitag, 02.12.2022, wurde im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern im Bereich des ZOB einer der Beteiligten mit einem Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Zwei der Beteiligten waren zunächst flüchtig, konnten aber schließlich in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 19:45 Uhr gerieten zwei junge Männer im Alter von 15 und 18 Jahren mit drei weiteren in Streit. Dabei soll der 15-Jährige einem 18-Jährigen mit einem schweren Gegenstand mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben, sodass dieser eine Schädelfraktur erlitt. Weiter sollen ein 17- und ein 16-Jähriger mit dem Gegenstand verletzt worden sein. Diese wurden dadurch im Gesichtsbereich ebenfalls verletzt, jedoch nur leicht.

Die beiden 15- und 18-Jährigen flüchteten zunächst vom Tatort, konnten allerdings im Rahmen der polizeilichen Fahndung nach Zeugenhinweisen gestellt und bei der Polizeiinspektion Passau vorerst in Gewahrsam genommen werden.

Den Schlägen mit dem schweren Gegenstand vorausgegangen sei ein Angriff des 17-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, wodurch der zunächst flüchtige 18-Jährige leicht verletzt wurde.

Der schwer verletzte 18-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort wird er intensivmedizinisch versorgt, Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Diese sollen unter anderem den Tathergang und die Tatbeteiligungen klären.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung machen können, sich unter der Telefonnummer 0851 9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 05.12.2022, 15:08 Uhr