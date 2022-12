HILPOLTSTEIN. (1469) Am Samstagabend (03.12.2022) brachen Unbekannte in ein Haus in Allersberg (Lkrs. Roth) ein und überraschten einen dort wohnenden Jugendlichen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 18:45 Uhr und 19:15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Thannstraße und durchwühlten mehrere Zimmer. Während die Räume von dem oder den Tätern durchsucht wurden, befand sich ein jugendlicher Anwohner im Haus.

Als die Unbekannten auf den Jungen trafen, ergriffen sie schlagartig die Flucht. Der junge Anwohner informierte daraufhin Angehörige, welche wiederum den Polizeinotruf verständigten. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein, gelang es den Einbrechern unerkannt zu flüchten. Auch ein Polizeihubschrauber und Polizeidiensthunde waren im Einsatz.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt