NÜRNBERG. (1468) In der Nacht von Freitag (02.12.2022) auf Samstag (03.12.2022) wurde im Nürnberger Stadtteil Gostenhof ein geparkter Volkswagen angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.



Gegen Mitternacht parkte der Geschädigte seinen Pkw in einer der parallel zur Fahrbahn angelegten Parkbuchten in der Rothenburger Straße. Kurz nach Verlassen seins Fahrzeugs vernahm er einen lauten Knall aus Richtung der Abstellörtlichkeit. Beim Blick zurück erkannte er den flüchtigen Unfallverursacher, der offensichtlich in der dortigen Rechtskurve der Rothenburger Straße mit seinem Audi zu weit nach links kam und hierbei den geparkten Pkw touchierte. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher direkt weiter, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern.

Durch den Zusammenstoß wurde das geparkte Fahrzeug erheblich auf der rechten Seite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug dürfte im vorderen linken Bereich Beschädigungen aufweisen.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Audi bzw. dessen Fahrer machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 an die Verkehrspolizei Nürnberg gerichtet werden.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher