VILSHOFEN A.D.DONAU. Mehrfach falsche 50€-Scheine auf dem Christkindlmarkt in Vilshofen festgestellt.

Seit Beginn des Christkindlmarktes kam es bislang zu insgesamt acht Fällen von Geldfälschungen an Verkaufsständen. Das Falschgeld, meist 50€-Noten, wurden hierbei entweder durch die Verkäufer selbst festgestellt oder bei der Bankeinzahlung angehalten und schließlich zur Anzeige gebracht. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen und dauern noch an.

Betroffene Standbetreiber werden gebeten, bei etwaigen Feststellungen entsprechende Anzeige bei der zuständigen Polizeiinspektion zu erstatten.

Das Phänomen Falschgeld

Falschgeld wird oftmals an hektischen oder gut besuchten anonymen Örtlichkeiten in den Verkehr gebracht, denn dort ist Entdeckungsrisiko relativ gering. Grundsätzlich kann einem Falschgeld jedoch überall begegnen, denn es ist nicht immer leicht zu erkennen. Absolute Sicherheit gibt es nur bei Auszahlungen am Geldautomaten.

Tipps der Polizei

Nach Erhalt eines Geldscheines kurze Prüfung

Keine „Geldgeschäfte“ auf der Straße

Sofortige Benachrichtigung der Polizei

Weitere Informationen und Tipps zum Erkennen von Falschgeld finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falschgeld/

Veröffentlicht: 05.12.2022, 14:00 Uhr