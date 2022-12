AMBERG. In der Nacht zu Sonntag zeigte ein Mann öffentlich den Hitlergruß. Ein privat anwesender Beamter unterband dieses Verhalten.

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, gegen 01.10 Uhr hielt sich ein 51-jähriger Kosovare mit Wohnsitz im Ausland in einer Bar in der Unteren Nabburger Straße in Amberg auf. Der deutlich Alkoholisierte zeigte in dem Lokal mehrfach den Hitlergruß. Ein zufällig privat anwesender Polizeibeamter aus der Oberpfalz erkannte die Situation und hielt den Mann gemeinsam mit Sicherheitskräften des Lokals bis zum Eintreffen der Polizeiinspektion Amberg fest.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen übernommen.