1905. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf; Festnahme eines Abholers – Neuhausen

-siehe Pressebericht vom 02.12.2022, Nr. 1890

Wie bereits berichtet, erhielt am Donnerstag, 01.12.2022, eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München, gegen 14:00 Uhr, einen Anruf von einem Mann, der sich als Verwandter ausgab. Im weiteren Verlauf des Telefonats schilderte er, dass er in einen Unfall verwickelt wäre und Geld bräuchte, um eine Haft abzuwenden.

Die 70-Jährige sollte mehrere tausend Euro an einem Justizgebäude in der Innenstadt an einen Abholer übergeben. Beim Eingang fragte die 70-Jährige einen dort Beschäftigten nach dem vermeintlichen Mann. Der Mitarbeiter hatte den Verdacht auf eine mögliche sich gerade ereignende Betrugsstraftat und informierte die Münchner Polizei über den Notruf 110, während die 70-Jährige weiterhin mit dem Täter telefonierte, der sie aufforderte nicht aufzulegen. Die 70-Jährige zum Rotkreuzplatz gelotst, wo der Abholer durch zivile Kräfte der Polizei, die zwischenzeitlich aufgrund des Notrufes im Einsatz war, festgenommen werden konnte.

Der 17-Jährige Abholer wurde zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidiums München vorgeführt. Dieser erließ zwischenzeitlich Haftbefehl.

Im Rahmen der Ermittlungen fiel auf, dass sich der Tatverdächtige bereits am Vortag (Mittwoch, 30.11.2022) bei einem weiteren Fall des Schockanrufs verdächtig im Bereich einer möglichen Abholörtlichkeit in der Aidenbachstraße in Solln aufhielt.

In diesem Fall kam es zu keiner Übergabe, da die in diesem Fall angerufene Rentnerin den Betrugsfall frühzeitig bemerkte und die Polizei verständigt hatte. Hierbei hätte sie einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag aushändigen sollen.

Das AG Phänomene führt weiterhin die Ermittlungen.