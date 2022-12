REGENSBURG. In der Nähe des Pfaffensteiner Tunnels kam es am Wochenende erneut zu einem Einbruch. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und gibt Tipps zum Schutz.

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 20.45 Uhr, wurde durch eine derzeit noch unbekannte Person versucht in ein Wohnanwesen im Wehrlochweg einzubrechen. Trotz vorhandener Sicherungseinrichtungen gelang es der Person über ein Fenster gewaltsam in das Haus einzudringen. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Inneren konnte bis jetzt noch kein Beuteschaden festgestellt werden. Das mutmaßliche Tatwerkzeug konnte bei den Fahndungsmaßnahmen im angrenzenden Waldstück durch die eingesetzten Streifenbesatzungen aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Haben Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Dann wenden Sie sich bitte an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei in Regensburg unter 0941/506-2888.

Wie man seine eigenen vier Wände am besten gegen Einbrüche schützt findet man unter https://www.k-einbruch.de/ .