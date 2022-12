REGENSBURG. Am Samstagnachmittag bemerkte ein Polizeibeamter im Studium in der Maximilianstraße einen mutmaßlichen Ladendieb. Nach einer Verfolgung zu Fuß konnte der Verdächtige mit Diebesgut festgenommen werden.

Am Samstag, 3. Dezember 2022, war ein 25-jähriger Polizeikommissaranwärter gegen 16 Uhr zu Fuß privat in der Maximilianstraße in Regensburg unterwegs. Ihm fiel ein 28-jähriger Mann auf, der eine hochwertige Jacke mit originalen Etiketten unter dem Arm trug. Als der 28-Jährige den zivil gekleideten Polizeibeamten bemerkte, rannte er unvermittelt davon. Der Beamte holte den Verdächtigen jedoch ein und brachte ihn zu Boden, wobei mehrere mutmaßlich gestohlene Parfüms aus der Kleidung des 28-Jährigen fielen. Die verständigte Streife der Regensburger Polizei fand außerdem ein weiteres Parfüm, das der Beschuldigte noch versucht hatte zu verstecken. Das mutmaßliche Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro konnte verschiedenen Geschäften in Regensburg zugeordnet werden.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.