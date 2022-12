WÜRZBURG. Am Mittwoch, den 07.12.2022, kann es aufgrund von Wartungsarbeiten beim Telefon-Provider zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr zu temporären Störungen der Erreichbarkeiten Würzburger Polizeidienststellen kommen. Der Polizei-Notruf ist hiervon nicht betroffen.



Wartungsarbeiten beim Provider haben am Mittwoch, den 07.12.2022, zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr zu Folge, dass es temporär zu Störungen der Erreichbarkeit Würzburger Polizeidienststellen kommen kann. Bürgerinnen und Bürger, die in diesem kurzen Zeitfenster versuchen telefonischen Kontakt zu einer Würzburger Polizeidienststelle (0931/457-XXXX) herzustellen, werden möglicherweise temporär niemanden unter der angegebenen Telefonnummer an den Hörer bekommen. Personen, die sich am Mittwoch telefonisch an ihre örtliche Polizeidienststelle wenden möchten, werden gebeten vor 08:00 Uhr oder erst nach 08:30 Uhr anzurufen.



Der Polizei-Notruf 110 ist von der Störung nicht betroffen. Die Erreichbarkeit der Polizeieinsatzzentrale bleibt für Bürgerinnen und Bürger, die Hilfe benötigen, gewährleistet.