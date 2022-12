Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

LKR. FORCHHEIM / BAMBERG. Ende November kam es in Forchheim zu einem Einbruch in eine Metzgerei, bei welchem Wertgegenstände in einem niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet wurden. Vergangenen Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei 18- und 19-jährige Männer.

Den Tatverdächtigten wird vorgeworfen, gewaltsam in die Räume der Metzgerei eingedrungen zu sein und dabei einen Sachschaden im vierstelligen Eurobereich angerichtet zu haben.

Die Beschuldigten und zwei weitere junge Männer müssen sich bereits wegen mehreren Einbrüchen in Kindergärten und Schulen in Forchheim verantworten. Wegen dieser Vorwürfe wird bereits ein Verfahren beim Jugendschöffengericht in Bamberg geführt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg führten nun zur Festnahme zweier Tatverdächtiger. Am vergangenen Dienstag wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen die beiden Männer. Sie befinden sich derzeit in Justizvollzugsanstalten und müssen sich wegen schweren Bandendiebstahls und anderen Delikten strafrechtlich verantworten. Im Fokus stehen die Ermittlungen hinsichtlich eines dritten Tatverdächtigen. Nun wird ermittelt, ob die Männer auch für eine Serie von Einbrüchen in Bäckereien und Metzgereien in den Landkreisen Forchheim und Bamberg verantwortlich sind, bei welchen im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende November diesen Jahres eine hohe vierstellige Summe Bargeld gestohlen wurde und ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich angerichtet wurde.