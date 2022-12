MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Sonntagnachmittag fing eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Memmelsdorf Feuer. Eine Anwohnerin konnte sich durch einen Sprung aus dem ersten Obergeschoss retten.

Gegen 13 Uhr brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Memmelsdorf aus. Eine 54-jährige Nachbarin konnte sich nur noch durch einen Sprung aus dem Fenster vor dem Rauch und den Flammen in Sicherheit bringen. Sie verletzte sich dadurch schwer und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht werden.

Das Feuer griff teilweise auf die benachbarte Häuser über. Mehrere Bewohner wurden durch die Rettungskräfte vor Ort evakuiert.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, ehe das Feuer endgültig gelöscht war. Sowohl das Nachbargebäude als auch einige unweit geparkten Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht benennen, dürfte sich aber im sechsstelligen Eurobereich befinden.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.