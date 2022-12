A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Samstagabend stoppten Kräfte der Verkehrspolizei Hof ein Auto auf der A 9 Richtung Berlin. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug als unterschlagen gemeldet.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr geriet der Renault Clio auf der A9 in Richtung Berlin über die technisch unterstützte Fahndung in das Visier der Hofer Verkehrspolizisten. Sie stoppten das Auto auf dem Parkplatz bei Leupoldsgrün, Ortsteil Lipperts. Bei der Kontrolle überprüften die Beamten das Fahrzeug und fanden heraus, dass der Renault in Görlitz als unterschlagen gemeldet wurde. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto, die 43-Jährige Fahrerin durfte anschließend ihrer Wege gehen. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung eines Kraftfahrzeugs gegen ihren 30-jährigen Ehemann.