ERLANGEN. (1463) In der Nacht von Freitag (02.12.2022) auf Samstag (03.12.2022) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Erlangen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Falkenstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Gebäudeinneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Ob es zu einem Entwendungsschaden kam, ist bislang noch unklar.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher