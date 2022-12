NÜRNBERG. (1462) In der Nacht von Freitag (02.12.2022) auf Samstag (03.12.2022) eskalierte in der Nürnberger Innenstadt der Streit um einen freien Parkplatz. Die Beteiligten müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.



Gegen 01:00 Uhr gerieten in der Adlerstraße zwei Gruppen, bestehend aus vier bzw. fünf Personen, in Streit um einen Parkplatz. Die Situation eskalierte und gipfelte in einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf drei Männer ihren 23-Jährigen Kontrahenten traktierten. Hierbei soll unter anderem auch ein Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Der Mann erlitt hierdurch mehrere Platzwunden und Atemwegsbeschwerden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung ergriffen die Täter mit ihrem Fahrzeug die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den mit einem der Tatverdächtigen besetzte Pkw feststellen und anhalten. Bei dem Mann handelt sich um einen 19-Jährigen - seine beiden bislang unbekannten Mittäter hatten das Fahrzeug offensichtlich vorher verlassen.

Die Nürnberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher