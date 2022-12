BURGTHANN. (1461) Am Freitag (02.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Burgthann (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen.



Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:30 Uhr Zugang zu dem Haus in der Postbauer Straße. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten diverse hochwertige Gegenstände in noch unbekanntem Gesamtwert.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl