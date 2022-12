1895. Mehrere Festnahmen nach unerlaubtem Glücksspiel – Neuaubing

Der Münchner Kriminalpolizei wurde bekannt, dass in einer Bar in Neuaubing illegale Glücksspielautomaten aufgestellt waren und betrieben wurden. Die Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss für die Räumlichkeiten. Am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 18:30 Uhr, vollzogen die Beamte den richterlichen Beschluss.

In den Räumlichkeiten der Bar konnten mehrere Glücksspielautomaten, sogenannte „Fon-Game“ Automaten festgestellt werden, die unerlaubt betrieben wurden. Aufgrund der vor Ort durchgeführten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 36-Jährigen, einen 37-Jährigen sowie einem 21-Jährigen alle mit Wohnsitz in München und einem 33-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau.

Es folgten Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten Unterlagen, Betäubungsmittel-Utensilien sowie mehrere Impfpässe mit Chargennummern (ohne Personalien) sowie eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Zu den aufgefundenen Beweismitteln wurden jeweils die dazugehörigen Strafanzeigen erstellt. Die Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1896. Polizeieinsatz nach Mitteilung über Bedrohungslage mit Schusswaffe – Freimann

Am Freitag, 02.12.2022, gegen 22:25 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München den Anruf von einem Mann, der soeben in der Heidemannstraße an einer Tankstelle von zwei Männern und einer Frau mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Er selbst befände sich nicht mehr in Gefahr und wollte dies der Polizei mitteilen, da sich die drei Personen noch in einem Lieferwagen an einer Tankstelle aufhalten würden.

Sofort fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge zur genannten Örtlichkeit. Vor Ort konnte ein Fahrzeug mit laufendem Motor im Bereich einer Tankstelle festgestellt werden, indem mehrere Personen saßen, unter anderem auch eine Frau. Die Frau, eine 37-jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland, verließ nach kurzer Zeit den Wagen und betrat die Räumlichkeiten der Tankstelle. Hier konnte sie von Polizeibeamten kontrolliert und befragt werden. Sie selbst führte keine Waffe mit sich, äußerte aber gegenüber den Polizeibeamten in gebrochenen und schwer verständlichen Worten, dass sich im Fahrzeug eine scharfe Schusswaffe befände.

Daraufhin wurde die Einsatzörtlichkeit abgesperrt und die Kontrolle des Fahrzeuges vorbereitet. Noch unmittelbar vor der Kontrolle konnte über einen Beamten, der dieselbe Sprache wie die Frau spricht, der Sachverhalt nochmals erfragt werden. Hierbei konnte klargestellt werden, dass sich im Fahrzeug keine Waffe befände. Die Frau lediglich eine Sicherheitskraft mit einer scharfen Waffe kenne.

Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte keine Schusswaffe aufgefunden werden. Im Fahrzeug befanden sich ein 40-Jähriger, mit Wohnsitz in München, sowie ein 46-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München.

Nach Abklärungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein unbekannter Mann an das Fahrzeug herantrat und der 37-Jährigen Avancen machte. Dies führte zu einer verbalen Streitigkeit, in deren Verlauf es zu keinen Straftaten kam. Der unbekannte Mann verließ daraufhin in einem hochemotionalen Zustand den Bereich der Tankstelle.

Ob es sich bei dem Mitteiler um den Mann handelte, welcher der Frau Avancen machte, wird jetzt im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Vortäuschung einer Straftat / Falscher Verdächtigung durchgeführt.

Alle kontrollierten Personen waren deutlich alkoholisiert. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt und auf der örtlichen Polizeiinspektion hinterlegt.

Bei dem Einsatz waren mehr als zehn Einsatzfahrzeuge eingebunden.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1897. Mehrere Verkehrsbeeinträchtigungen – Stadtgebiet

Am Freitag, 02.12.2022, gegen 23:15 Uhr, konnte eine Streife mehrere Fahrzeuge im Bereich der Ludwigsstraße / Leopoldstraße feststellen, die dort eine Art Korso bilden wollten.

Aus den Fahrzeugen wurden kosovarische und albanische Fahnen geschwenkt. Auf Höhe des Odeonsplatz (Filmkasino) hielten mehrere dieser Fahrzeuge an. Hierbei kam es zu teilweise verbalen Streitigkeiten mit serbischen Fußballfans.

Zum Hintergrund, an diesem Tag gewann die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Serbische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Schweizer Nationalmannschaft setzt sich aus mehreren kosovarisch- und albanisch stämmigen Spielern zusammen, weshalb es hier zu entsprechenden Sympathisierungen kam.

Seitens der Polizei wurden mehrere Einsatzfahrzeuge in dem Bereich Ludwigsstraße und Leopoldstraße beordert. Die Einsatzkräfte gingen kommunikativ auf die Fußballfans zu und schlichteten hier sämtliche bemerkbaren Streitigkeiten. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Taten.

Um weitere Provokationen und Streitigkeiten zu unterbinden, wurde der von der Ludwigstraße kommende Verkehr (Fahrtrichtung Süden-Westen) über die Brienner Straße abgeleitet. Die Polizisten unterbanden das Wenden auf dem Odeonsplatz.

Im weiteren Verlauf erhielt die Polizei die Mitteilung, dass im Bereich der Ingolstädter Straße die Zufahrt zur Maria-Probst-Straße ebenfalls durch Fußballfans blockiert würde. Vor Ort konnten keine Blockaden oder Behinderungen seitens der Polizei festgestellt werden.

Im weiteren Verlauf der Nacht ergaben sich diesbezüglich keine weiteren Einsatzlagen.

1898. Polizei beendet Privatparty in einer Gaststätte aufgrund von Ruhestörungen – Haidhausen

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 01:30 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es in einer Bar in Haidhausen viel zu laut sei und die Anwohner sich in der Ruhe gestört fühlten.

Eine Streife der Polizeiinspektion 21 (Au) fuhr vor Ort an und stellte eine als Privatparty bezeichnete Veranstaltung in der Bar fest. Der Betreiber wurde ermahnt für Ruhe zu sorgen. In der Lokalität befanden sich circa 200 bis 250 Gäste die ausgelassen feierten. Die Streife verließ daraufhin den Einsatzort.

Gegen 03:20 Uhr, stellten Polizeibeamte fest, dass die Veranstaltung immer noch in vollem Gange war und es zu deutlichem Lärm im Außenbereich kam. Der Betreiber gab gegenüber den Beamten an, dass er nicht in der Lage sei die anwesenden Gäste zu beruhigen und deutete an, dass die Feier gerade aus dem Ruder laufe. Bei den über zweihundert Gästen konnte überwiegend erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden, wodurch mehrere Einsatzfahrzeuge nachbeordert wurden.

Die feiernden Gäste ließen sich auch durch die polizeiliche Präsenz vom lautstarken Feiern nicht abhalten. Die Polizeibeamten sprachen den Gästen Platzverweise aus. Diesen kamen die Gäste nach, auch wenn dies zu emotionalen Diskussionen führte. Es kam zu keinen Straftaten bei den polizeilichen Maßnahmen. Die Gäste verließen nach und nach die Örtlichkeit und es kehrte Ruhe ein.

Die örtliche Polizeiinspektion prüft nun weitere Schritte gegen den Barbetreiber auch unter Einbindung des Kreisverwaltungsreferates der Stadt München.

1899. Fahrzeugbrand – Neuhausen

Am Freitag, 02.12.2022, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit einem Pkw Mercedes von der Landshuter Allee kommend Richtung Donnersberger Brücke (Fahrtrichtung Süden). Der 64-Jährige bemerkte, dass sein Fahrzeug während der Fahrt zu qualmen begann. Er hielt umgehend an und verließ das brennende Fahrzeug.

Am Fahrzeug entstand ein Vollbrand. Der 64-Jährige verständigte umgehend den Notruf. Die verständigte Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Es wurde nach den Löscharbeiten in die Kfz-Verwahrstelle abgeschleppt.

Die Polizei leitete den nachfolgenden Verkehr entsprechend ab und sperrte die Donnersberger Brücke in Fahrtrichtung Süden komplett. Dies dauerte bis circa 18:00 Uhr und es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Teile eines neben der Fahrbahn angebrachten Sichtschutzbleches wurden durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen, der ursächlich für die Brandentwicklung ist.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

1900. Reitunfall aufgrund eines freilaufenden Hundes; eine Person leicht verletzt – Englischer Garten

Am Samstag, 03.12.2022, gegen 15:15 Uhr, befand sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München zusammen mit seinem Hund im Englischen Garten. Auf einer Grünanlage etwa 500 Meter nördlich des Mini-Hofbräuhauses spielte er mit seinem Hund, welcher frei herumlief.

Zeitgleich ritten im selben Bereich eine 17-Jährige sowie eine 54-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, mit deren Pferden. Als der Hund die Pferde wahrnahm, rannte dieser unvermittelt los und bellte das Pferd der 17-Jährigen von hinten an. Das Pferd geriet in Panik und ging durch.

Die 54-Jährige schaffte es ihr Pferd unter Kontrolle zu bekommen.

Die 17-Jährige versuchte das durchgehende Pferd ebenfalls unter Kontrolle zu bekommen. Dies gelang ihr jedoch nicht. Sie stürzte vom Pferd und verletzte sich. Das Pferd sowie der Hund wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Das Pferd konnte nach einiger Zeit von Passanten im Englischen Garten eingefangen werden. Der Hund kehrte nach einiger Zeit selbstständig zu seinem 39-jährigen Besitzer zurück.

Die verletzte Reiterin begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Fall ermittelt die Münchner Verkehrspolizei.

1901. Nachtrag zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Fußgänger; zwei Personen verletzt – Unterhaching

-siehe Pressebericht vom 16.11.2022, Nr. 1797

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich im Bereich Oskar-von-Miller-Straße ein Verkehrsunfall.

Bei diesem kam ein über 80-jähriger Fußgänger zu Sturz und wurde schwer verletzt. Wie nun bekannt wurde verstarb der über 80-Jährige am Samstag, 03.12.2022, aufgrund einer schweren Erkrankung im Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Erkrankung zum Unfallzeitpunkt ausgegangen, welche ohne Fremdverschulden zu dem Sturz führte.