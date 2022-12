Neuburg a.d. Donau, 03.12.2022

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeifahrzeug während einer Einsatzfahrt wurden am heutigen Samstag, 03.12.2022 vier Personen leicht verletzt.

Gegen 16.47 Uhr war das mit zwei Beamten besetzte Dienstfahrzeug der Polizeiinspektion Neuburg a.d. Donau auf der Staatsstraße 2035 in südliche Fahrtrichtung unterwegs.. Am Fahrzeug waren Blaulicht und Martinshorn in Betrieb.

Vor dem Polizeifahrzeug fuhr ein ebenfalls mit zwei Personen besetzter Pkw Audi in gleiche Richtung. Als der Fahrer des Dienstfahrzeugs zum Überholen ansetzte, begann der Vorausfahrende zeitgleich den Abbiegevorgang nach links. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge miteinander.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der nach einer ersten Schätzung insgesamt mit einer Höhe von rund 45 000 Euro angegeben wird.

Die Feuerwehren aus Neuburg und Feldkirchen waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Die St 2035 war bis ca. 18:30 Uhr vollständig gesperrt.