ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend ist die Bewohnerin eines Einfamilienhauses von vier Unbekannten in ihrem Anwesen überfallen worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Alzenauer Polizei ist mit einer Vielzahl von Unterstützungskräften im Einsatz.

Gegen etwa 18:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine verletzte Frau in einem Einfamilienhaus in der Rodenbacher Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei ein. Neben dem Rettungsdienst begaben sich umgehend eine Streife der Alzenauer Polizei an die Wohnadresse der Frau, um die genauen Hintergründe zu klären.

Dem derzeitigen Sachstand nach wurde die Frau von vier unbekannten Tätern an ihrem Haus überwältigt und hierbei auch leicht verletzt. Kurze Zeit später flüchteten die Männer mit Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen BMW-Kombi mit gelben Kennzeichen mit schwarzer Aufschrift und dem Teilkennzeichen „L“.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

ein Täter auffällig groß

alle dunkel gekleidet und mit Sturmmasken

Die Alzenauer Polizei fahndet zur Stunde mit einem Großaufgebot nach den Unbekannten. Hierbei sind auch mehrere Streifen angrenzender Dienststellen und aus dem angrenzenden Hessen im Einsatz. Die Geschädigte musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, denen das Fluchtfahrzeug im Raum Alzenau aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.