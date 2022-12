FORCHHEIM. Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Haus in Forchheim ein. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen.

Am Freitagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam über den Balkon und ein Fenster Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Langgasse in Forchheim. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Langgasse in Forchheim wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.