OBERNBURG A. MAIN, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Ein Brand in einem Einfamilienhaus am Freitag hatte einen erheblichen Sachschaden zur Folge. Die Hausbewohnerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Gegen 15:40 Uhr ging die Mitteilung über den Brand in der Lauterhofstraße bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die örtlichen Feuerwehren aus Eisenbach und Oberburg waren mit 30 Mann schnell vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise bereits aus dem Haus.

Die Frau erlitt dennoch eine leichte Rauchgasintoxikation und musste nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Obernburger Polizei war mit einer Streife vor Ort und hat ihre Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe aufgenommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die weiteren Ermittlungen werden in der Folge durch die Brandfahnder der Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.