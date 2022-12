NEU-ULM. Am Freitagabend kam es auf der B28 im Bereich Neu-Ulm zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer fuhr zunächst mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Er wollte einem von hinten schneller heranfahrenden Pkw das Überholen ermöglichen und wechselte dazu auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen dort langsamer fahrenden Pkw und fuhr diesem auf. In der Folge kam der Pkw des 19-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet unmittelbar in Brand. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen, bevor sein Pkw vollständig ausbrannte. Das andere rechts fahrende Fahrzeug geriet durch den Anstoß ins Schleudern. Der 24- jährige Fahrer konnte seinen Pkw jedoch unter Kontrolle bringen und auf dem Seitenstreifen anhalten. Er blieb unverletzt. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der von hinten schnell heranfahrende Pkw hatte die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge bereits überholt, als es zum Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug hatte nicht angehalten. Nach derzeitiger Sachlage ist eine Unfallbeteiligung dieses Fahrzeugs jedoch nicht gegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000,- Euro geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Senden und Weißenhorn waren zum Löschen und Absichern im Einsatz.

(APS Günzburg)

