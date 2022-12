AMBERG. Ein Jugendlicher wurde nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt festgenommen. Er befindet sich nun in Haft.

Am Mittwoch, 30. November 2022, belud ein vermeintlich 16-Jähriger einen Einkaufswagen mit Alkohol und Textilien im Wert von circa 1.500 Euro. Ohne zu bezahlen wollte er damit einen Supermarkt in der Fuggerstraße über den Eingang verlassen. Als ihn der Ladendetektiv deshalb ansprach, versuchte der Jugendliche diesen mit dem Einkaufswagen aus dem Weg zu schieben. Deshalb hielt ihn der Ladendetektiv fest, wobei dieser mehrfach versuchte, sich mit Gewalt loszureißen. Hierbei kam es zu einem Gerangel am Boden. Es kamen ein bislang unbekannter Zeuge sowie mehrere Mitarbeiter des Marktes zu Hilfe. Letztlich wurde der 16-Jährige in ein Büro gebracht, wo ihn die verständigte Polizei festnahm. Der Ladendetektiv wurde hierbei leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der Tatverdächtige, der nicht über amtliche Ausweispapiere verfügte und wohl aus Niedersachsen zur Tatbegehung angereist war, am heutigen Donnerstag, 1. Dezember 2022, einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei lieferte den 16-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen der Kripo Amberg sind noch nicht abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige weitere Komplizen hatte. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.