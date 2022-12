REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt gegen einen 23-jährigen Mann, der am Dienstag im Donau-Einkaufszentrum einen Ladendiebstahl begangen haben und bei der Ergreifung durch Zeugen renitent geworden sein soll.

Am Dienstag, 29. November 2022, um die Mittagszeit, betrat ein 23-jähriger Mann ein Bekleidungsgeschäft im Donau-Einkaufszentrum. Ein Detektiv beobachtete den Mann dabei, wie er sich an mehreren Bekleidungsstücken von dreistelligem Wert bediente. An der Kasse bezahlte der Mann lediglich einen kleinen Teil der Ware und wollte im Anschluss das Geschäft verlassen. Als er angesprochen wurde, versuchte er sofort über einen Ausgang zu fliehen. Der Detektiv und zwei weitere Mitarbeiter des Geschäftes konnten den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festhalten. Hierbei soll er sich allerdings heftig mit Schlägen zur Wehr gesetzt haben. Der Detektiv und einer der Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der renitente Ladendieb wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft muss er sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm die weitere Sachbearbeitung. Der wiederholt in Erscheinung getretene Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Verdächtigen erließ. Der 23-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.