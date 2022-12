3194 - Außenspiegel abgetreten

Göggingen - In der Zeit von Mittwoch (30.11.2022) 20:00 Uhr bis Donnerstag (01.12.2022) 06:45 Uhr wurde ein in der Radaustraße (auf Höhe Hausnummer 30) abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person trat den rechten Außenspiegel des Pkw Honda ab.

Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen sich unter der 0821/323-2710 zu melden.

3195 - Fahrzeug verkratzt

Pfersee - In der Zeit von Mittwoch (30.11.2022) 17:45 Uhr bis Donnerstag (01.12.2022) 08:00 Uhr wurde ein in der Frickingerstraße (Höhe Hausnummer 10) abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person verkratze die linke Fahrzeugseite des Pkw VW.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

3196 - Schwerer Unfall auf Parkplatz

Lechhausen - Am Donnerstag (01.12.2022) kam es gegen 14:15 Uhr in der Steinernen Furt 75, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann war auf der Suche nach einem Parkplatz. Hierbei übersah er eine 59-jährige Frau, die zu Fuß mit einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz unterwegs war und stieß mit dieser zusammen. Die 59-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde deshalb in das Uniklinikum verbracht.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen die den Unfall beobachtet haben sich unter der 0821/323-2310 bei der Polizei zu melden.

3197 - Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Lechhausen - Am Donnerstag (01.12.2022) kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Amagasaki-Allee Ecke Blücherstraße. Eine 19-jährige Frau und ihre drei Beifahrer befuhren die Amagasaki-Allee. Die 19-Jährige wollte schließlich von der Amagasaki-Allee nach links in die Blücherstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen Autofahrer der ihr entgegen kam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Durch den Unfall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge erlitten durch den Zusammenstoß einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straßenbahnlinie 1 konnte die Unfallstelle für circa eine Stunde nicht passieren.

3198 - Streit in Bekleidungsgeschäft

Universitätsviertel - Am Donnerstag (01.12.2022) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Streit in einem Bekleidungsgeschäft in der Lilienthalstraße (auf Höhe der zweistelligen Hausnummern). Eine 38-jährige Frau beklagte sich zunächst bei zwei Verkäuferinnen über die langen Wartezeiten an der Kasse. Da ihr die Wartezeit weiterhin zu lange war fing die 38-Jährige an die Verkäuferinnen verbal zu bedrohen und kündigte an handgreiflich zu werden, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde.

Neben einer Anzeige wegen Bedrohung erhielt die 38-Jährige auch ein Hausverbot für das Geschäft.