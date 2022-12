LANGENZENN. (1458) Seit Ende Oktober 2022 ereigneten sich mehrfach Sachbeschädigungen in Langenzenn (Lkrs. Fürth). Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt.



Seit dem 29.10.2022 ereigneten sich in der Försteralle eine Vielzahl von Sachbeschädigungen an den dort befindlichen Aktivbereichen. Hierbei wurden in mindestens sieben Fällen Türen und geparkte Fahrzeuge beschädigt sowie 14 Beleuchtungseinrichtungen mit Farbe besprüht oder die entsprechenden Leuchtmittel zerstört.

Die Gesamthöhe des verursachten Sachschadens wird derzeit auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 969270.

Erstellt durch: Michael Petzold