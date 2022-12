1887. Raubdelikt – Obermenzing

Am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 18:00 Uhr, betrat kurz vor Geschäftsschluss ein maskierter Mann, ein Geldinstitut im Bereich der Verdistraße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Mitarbeiter in der Filiale. Der maskierte Mann begab sich zu einem Angestellten und sagte, dass es sich um einen Überfall handeln würde und er forderte Geld.

Da der maskierte Täter seine rechte Hand in der Jackentasche verborgen hielt, ging der Angestellte davon aus, dass dieser eine Waffe bei sich trägt und händigte dem Täter etwas Bargeld aus. Der Täter nahm das Bargeld an sich und flüchtete aus der Filiale.

Im Anschluss wurde durch die Angestellten der Notruf der Münchner Polizei getätigt. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Keiner der Angestellten erlitten durch den Überfall körperliche Verletzungen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, Ende 20, ca. 165 cm groß, schlank, sprach deutsch mit österreichischem Akzent; schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, vermutlich graue Turnschuhe, schwarze Sturmhaube, grüne Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Verdistraße, Dorfstraße und Meyerbeerstraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1888. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Linienbus; vier Personen verletzt – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Linienbus die Freisinger Straße in Richtung Hochbrück. An der Kreuzung zur Ingolstädter Landstraße wollte er diese bei für ihn geltendem Grünlicht der dort befindlichen Ampel in gerader Richtung überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Slowake mit einer Scania Sattelzugmaschine die Schleißheimer Straße von Hochbrück kommend. An der Kreuzung zur Ingolstädter Landstraße wollte er ebenfalls bei der für ihn geltenden grünen Ampel nach links abbiegen, um die Ingolstädter Landstraße anschließend Richtung München zu befahren.

Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus. Durch die Kollision splitterten mehrere Seitenscheiben des Linienbusses der Linie 201 und vier Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus befanden, wurden leicht verletzt. Der Bus- als auch der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrgäste, eine 41-Jährige, ein 32-Jähriger (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München), ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau und ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Sowohl an den Lkw als auch am Linienbus entstanden schwere Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Ingolstädter Landstraße in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1889. Wohnungseinbruch – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 01.12.2022, zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr, konnten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Wohnung gewaltsam öffnen und dadurch diese betreten.

In der Wohnung wurden einige Schubladen geöffnet. Erbeutet wurde nach den ersten Erkenntnissen ein hochwertiges Kleidungsstück. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Wohnungsinhaberin verständigte am Abend die Polizei, nachdem sie festgestellt hatte, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kapuzinerstraße, Isartalstraße und Geyerstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1890. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuhausen

Am Donnerstag, 01.12.2022, erhielt eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München, gegen 14:00 Uhr, einen Anruf von einem Mann, der sich als Verwandter ausgab. Im weiteren Verlauf des Telefonats schilderte er, dass er in einen Unfall verwickelt wäre und Geld bräuchte, um eine Haft abzuwenden.

Die 70-Jährige sollte mehrere tausend Euro an einem Justizgebäude in der Innenstadt an einen Abholer übergeben. Beim Eingang fragte die 70-Jährige einen dort Beschäftigten nach dem vermeintlichen Mann. Der Mitarbeiter hatte den Verdacht auf eine mögliche sich gerade ereignende Betrugsstraftat und informierte die Münchner Polizei über den Notruf 110, während die 70-Jährige weiterhin mit dem Täter telefonierte, der sie aufforderte nicht aufzulegen. Die 70-Jährige zum Rotkreuzplatz gelotst, wo der Abholer durch zivile Kräfte der Polizei, die zwischenzeitlich aufgrund des Notrufes im Einsatz war, festgenommen werden konnte.

Der 17-Jährige mit Wohnsitz in Oberhausen wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Zur Klärung der Haftfrage wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1891. Organisierter Callcenterbetrug; mittels Gewinnversprechen – Ramersdorf

Am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 15:20 Uhr, wurde eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München von bislang unbekannten Tätern telefonisch über einen vermeintlichen Gewinn informiert. Die Art des vermeintlichen Gewinnspiels ist momentan noch unbekannt. Der Rentnerin wurde mitgeteilt, dass für die Gewinnausschüttung der Erwerb von Guthabenkarten nötig sei und die darauf befindlichen Codes zu übermitteln seien.

Über mehrere Tage kaufte die 71-Jährige daher Karten mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro und übermittelte telefonisch die entsprechenden Codes.

Dies kam einer 40-jährigen Kassiererin eines Geschäfts verdächtig vor und sie sprach die 71-Jährige auf den vermehrten Guthabenkartenkauf an. Als sie der Kassiererin von ihrem vermeintlichen Gewinn erzählte, informierte die 40-Jährige die Polizei über den Notruf 110 und kümmerte sich um die Rentnerin.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warn- und Präventionshinweise der Münchner Polizei:

Betrügerische Vorgehensweise

Das s.g. „Gewinnversprechen“ ist schon seit längerer Zeit eine bekannte Masche von Trickbetrügern, um gutgläubige Bürger zur Herausgabe / Überweisung von teils hohen Geldbeträgen zu bewegen.

Die Handlungsweise ist immer ähnlich. Anrufer geben sich als Notare, Rechtsanwälte Polizeibeamte oder Bankangestellte aus. Es werden am Telefon hohe Gewinne in Form von Geldbeträgen, Sachleistungen oder aktuell zusätzlich sehr lukrative Geldanlageformen (z.B. Bitcoins) offeriert. Bevor der finanzielle Vorteil jedoch ausbezahlt, zugestellt oder die Gewinnausschüttung der Geldanlage erfolgen kann, müssen erst einmal Geldbeträge (Steuern, Gebühren oder Beträge zur Depoteröffnung) auf ein besonderes Konto überwiesen werden.

Präventionstipps

Machen Sie sich bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Rufnummern und machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter; keine Telefonnummern und Adressen, keine Bankkontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, vor allem dann nicht, wenn von Ihnen sofortiges Handeln verlangt wird.

Werden Sie am Telefon aufgefordert Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, dann legen Sie umgehend auf und informieren Sie unter der 110 die Polizei. Weder ihre Bank noch andere seriöse Unternehmen verlangen von Ihnen Geschäfte, wie z.B. Kontoeröffnungen, am Telefon abzuschließen.

Sind Sie generell unsicher, dann legen Sie auf und haben Sie keine Scheu die Polizei unter 110 anzurufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu spät! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

1892. Klärung mehrerer Diebstahlsfälle aus Büro und Lagerräumen durch DNA-Treffer – Haar

Im April und Mai dieses Jahres kam es im Landkreis München (Haar) zu mehreren Werkstatteinbrüchen. In allen Fällen wurde sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Entwendet wurden unter anderem Werkzeug, Wertgegenstände sowie Bargeld. An allen Tatorten erfolgte eine umfangreiche Spurensicherung.

Am Dienstag, 21.06.2022, wurden nach Diebstählen mehrerer E-Bikes ein 25-Jähriger und ein 31-Jähriger (beide mit Wohnsitzen im Landkreis München) festgenommen. Nach einem Spurenabgleich sowie einer Spurenauswertung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnten die Einbruchsfälle aus April und Mai nun ebenfalls diesen Tatverdächtigen zugeordnet werden.

Beide Tatverdächtige befinden sich bereits seit Juni 2022 aufgrund des schweren Bandendiebstahls in Haft.

Die Ermittlungen zu dem Bandenverfahren führt das Kommissariat 61 (u.a. Bandendelikte). Die abschließenden Ermittlungen zu den Diebstählen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

1893. Inverkehrbringen von Falschgeld auf einem Weihnachtsmarkt – Haidhausen

Am Dienstag, 29.11.2022, gegen 19:00 Uhr, bezahlte ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München an einem Glühweinstand auf einem Weihnachtsmarkt in Haidhausen mit einem falschen Zehn-Euro-Schein.

Die 53-jährige Verkäuferin bemerkte die Fälschung erst, als sie den nächsten Kunden bedienen wollte. Die 53-Jährige verständigte die Polizei, woraufhin eine zivile Streifenbesatzung den 24-Jährigen noch auf dem Weihnachtsmarkt antreffen und festhalten konnte.

Der 24-Jährige gab an, dass er den gefälschten Zehn-Euro-Schein gefunden hätte und ihm nicht aufgefallen sei, dass es sich um Falschgeld handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach den polizeilichen Maßnahmen und der Anzeigenerstattung wegen eines Inverkehrbringens von Falschgeld wieder entlassen.

Das Kommissariat 67 (u.a. Fälschungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.