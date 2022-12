NEUENDETTELSAU. (1457) In der Nacht von Mittwoch (30.11.2022) auf Donnerstag (01.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in Neuendettelsau (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 10:30 Uhr Zutritt zu einer Halle im Gewerbering, indem sie mutmaßlich ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufbrachen. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten sie diverse hochwertige Fahrzeugteile im Wert von mehreren zehntausend Euro. An der Halle selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher / bl