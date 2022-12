ROHR. (1455) In den Abendstunden des Donnerstags (01.12.2022) ereigneten sich in Rohr (Lkrs. Roth) zwei Einbrüche in freistehende Einfamilienhäuser. Die Polizei bittet um Hinweise.



Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr war ein Einfamilienhaus Am Streubicht Ziel der Einbrecher. Durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss gelangten sie in das Anwesen und entwendete im Anschluss Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500 Euro beziffert.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr in der Buchschwabacher Straße. Hier gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Wohnhaus und entwendeten dort mehrere Wertgegenstände. Der Entwendungsschaden liegt hier im dreistelligen Bereich, der Sachschaden wird auch hier auf circa 1500 Euro geschätzt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand könnte eine bislang unbekannte männliche, dunkel gekleidete Person mit dunklem Basecap im Zusammenhang mit der Tat stehen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher / bl