Ingolstadt, 02.12.2022

Am gestrigen Donnerstag, 01.12.2022 wurde in eine Wohnung in Ingolstadt eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen 16.40 und 22.55 Uhr drangen unbekannte Tatverdächtige durch das Küchenfenster in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldkirchener Straße ein.

Als der 20-jährige Bewohner nach Hause kam, bemerkte er das eingeschlagene Fenster, sowie die offen stehende Terrassentüre.

Nach derzeitigem Stand wird von einem Beuteschaden in mittlerer 3-stelliger Höhe ausgegangen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.