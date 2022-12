OBERSTDORF / KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Oberstdorf wird im Laufe des Jahres 2023 zu einer Polizeistation umgewandelt. Dieser Prozess ist Teil einer Überprüfung der internen Organisationsstruktur des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bleibt gewährleistet.

Bei der Prüfung der Organisationsstruktur stehen Punkte wie die Erhöhung der polizeilichen Präsenz – beispielsweise durch zusätzliche Streifen –, die Reaktion auf neue Kriminalitätsphänomene und veränderte Einsatzbedingungen, die Überprüfung von Verwaltungsstrukturen und die Erzeugung von Synergieeffekten im Fokus. All dies erfolgt unter Einbeziehung belastungs- und lagerelevanter Aspekte aller Dienststellen im gesamten Zuständigkeitsbereich. Bei der Bewertung der über einen längeren Zeitraum erhobenen Daten bestätigte sich, dass die Einsatzbelastung in Oberstdorf deutlich unter dem Durchschnitt im Polizeipräsidium liegt. Vor diesem Hintergrund fiel die Entscheidung, die Polizeiinspektion Oberstdorf in eine Polizeistation umzuwandeln, die der Polizeiinspektion Sonthofen nachgeordnet wird.

Die Polizei bleibt aber tagsüber weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort im Polizeigebäude ansprechbar und in Oberstdorf präsent. Das bedeutet, dass neben der Betreuung des Bereichs in den Nachtstunden vor allem auch Verwaltungsaufgaben künftig von der Polizeiinspektion Sonthofen übernommen werden können.

Die Beamtinnen und Beamte werden grundsätzlich auch weiterhin von Oberstdorf aus ihren Streifendienst wahrnehmen. Wie die Öffnungszeiten gestaltet werden und welcher Bedarf sich für die Öffnungszeiten ergibt, wird genau bewertet und in den nächsten Monaten geplant. Es ergeben sich keine Veränderungen in der örtlichen Zuständigkeit der Dienststellen. Wenn die Dienststelle in Oberstdorf personell nicht besetzt ist, werden die Aufgaben durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Sonthofen wahrgenommen.

Diese Veränderung der Organisationsstruktur betrifft grundsätzlich rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese sind frühzeitig informiert worden und werden bei der bevorstehenden Umstellung weiterhin eng eingebunden. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, entweder weiterhin in Oberstdorf beziehungsweise in Sonthofen tätig zu sein oder sich zu anderen Dienststellen versetzen zu lassen. Alle Maßnahmen sollen sozialverträglich umgesetzt werden.

Für die Umorganisation sind noch technische und rechtliche Änderungen notwendig. Die Planungen sehen derzeit eine Umsetzung im Laufe des Jahres 2023 vor.

"Durch die Zusammenlegung der Verwaltungsstrukturen kann der Außendienst gestärkt werden“

erklärt Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner.

„Davon wird die Polizeipräsenz in der Region profitieren. Unsere Polizistinnen und Polizisten in Oberstdorf haben bislang ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sie werden auch in der neuen Organisationsstruktur in bewährter Weise für die Sicherheit vor Ort in Oberstdorf sorgen.“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).