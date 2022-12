Gauting, Lkrs. Starnberg, 02.12.2022

Am Mittwoch, 30.11.2022 erbeuteten unbekannte Tatverdächtige Goldmünzen und Schmuck im Wert von ca. 75 000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt.

Am Mittwochvormittag wurde eine 89-jährige Gautingerin von einem angeblichen Rechtsanwalt angerufen, der vorgab, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haft abzuwenden, sollte die Frau nun möglichst Wertgegenstände aus Gold übergeben.

Nachdem die Rentnerin Goldmünzen aus ihrem Bankschließfach entnommen hatte, bekam sie einen weiteren Anruf bei dem sich der unbekannte Tatverdächtige als Staatsanwalt ausgab und mitteilte, dass ein Bote der Staatsanwaltschaft vorbeikommen und die Wertgegenstände an sich nehmen würde. In der Folge erschien gegen 17.20 Uhr ein Mann bei der Geschädigten und ließ sich Goldmünzen und Schmuck in Höhe von schätzungsweise 75 000 Euro übergeben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt:

- Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

- Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen

durchzuführen!

- Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

- Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie

dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen