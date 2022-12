Von Dienstag auf Mittwoch (29./30. November 2022) beschädigte eine unbekannte Person am St.-Georgen-Platz eine Gedenkstele für Opfer des Nationalsozialismus, genauer gesagt für Zeugen Jehovas, die in dieser Zeit Opfer wurden. An der Stele wurde ein roter Schriftzug „1889“ angebracht, der üblicherweise in der örtlichen Fußballszene Verwendung findet bzw. mit einem örtlichen Verein assoziiert wird.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.