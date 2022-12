MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Über eine Terrassentür drangen am Montagabend zwei Täter in eine Doppelhaushälfte ein. Bei ihrer Heimkehr traf die Bewohnerin des Hauses zufällig auf die beiden Einbrecher, die sofort fluchtartig das Haus verließen. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung nach den Männern führte bislang nicht zu deren Ergreifung. Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.



Auf die zwei Täter traf die Bewohnerin des Hauses im Geschwister-Scholl-Ring, als sie am Montagabend gegen 19:45 Uhr heimkehrte. Kaum hatte sie die Haustür aufgeschlossen, rannten plötzlich zwei dunkel gekleidete Männer vom 1. Stock in das Erdgeschoss und flüchteten durch eine Terrassentür. Diese Tür hatten sie dem Sachstand nach zuvor aufgebrochen, um in das Haus zu gelangen. Nach dem ersten Schreck informierte die Eigentümerin die Polizei, die sofort nach den Tätern im Stadtgebiet fahndete. Den Einbrechern gelang es jedoch unerkannt zu entkommen.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch traten erneut zwei dunkel gekleidete Männer im Geschwister-Scholl-Ring in Erscheinung, als sie den Rollladen eines Mehrfamilienhauses hochschoben. Der Krach, der beim Hochschieben des Rollos an der Terrassentür entstand, weckte den Bewohner der Wohnung auf. Als die Täter den Mann sahen, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei Marktheidenfeld mit Unterstützung der benachbarten Dienststellen führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Die Polizei prüft nun, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang bestehen könnte.



In beiden Fällen übernahm die Kripo Würzburg die Ermittlungen und hofft dabei auch auf Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Marktheidenfeld, insbesondere im Geschwister-Scholl-Ring beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.