BUCHLOE/A96. Auf der BAB 96, in Fahrtrichtung München, wollte ein 37-jähriger Pkw Fahrer, kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-Ost, eine Pkw-Kolonne auf dem rechten Fahrstreifen überholen. Dafür beschleunigte er sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen stark, übersah hierbei jedoch eine Stauung der vor ihm fahrenden Fahrzeuge. Zuerst streifte er dort den ersten abbremsenden Pkw links und prallte anschließend gegen das rechte hintere Fahrzeugeck eines weiteren, bereits stehenden, Kombis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw ausgehebelt und nach rechts quer über die Fahrbahn katapultiert. Am Beginn des Böschungsbereiches kam er auf dem Dach liegend zum Stillstand. In den betroffenen Fahrzeugen befanden sich nur die Fahrer, welche leichte Verletzungen davon trugen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 37.000 Euro. Aufgrund des Trümmerfeldes und Hilfeleistung der eingesetzten Feuerwehr Buchloe sowie den drei Rettungswagen, musste die Fahrbahn für 1 ½ Stunden komplett gesperrt werden.

Die drei verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Den Unfallverursacher erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

